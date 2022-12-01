Именинница вся в белом: Киркоров показал, как началось праздничное утро его дочки Аллы-Виктории в особняке

Филипп Киркоров является самым знаменитым артистом в России. Он давно завоевал любовь публики. Певец продолжает давать гастроли и не пропускает громкие мероприятия. При этом он всегда уделяет время детям. Его сыну Мартину десять лет, а дочке Алле-Виктории 1 декабря исполнилось 11 лет. С утра ее поздравили родные.
Киркоров встретил наследницу утром с подарками. Он своей дочке приготовил эксклюзивные сережки Louis Vuitton. Девочка облачилась в белоснежный костюм. Она обрадовалась подарку, о котором мечтала. Алла-Виктория сразу примерила украшения.
А потом она спустилась в зал, где ее поздравил брат. Девочка одарила его осуждающим взглядом, увидев маски для лица в подарочном пакете. А вот подарок от дедушки Бедроса ее удивил.
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«Зима в нашей семье начинается с праздника! 11 лет Алле-Виктории! 11 — «барабанные палочки». А значит, будем сегодня шуметь! Но раннее утро началось с теплых поздравлений от всей семьи. Люблю тебя, моя доченька! Моя Снежная королева!» — написал Киркоров.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что дочка очень похожа на отца. К слову, вечером состоится вечеринка, на которой соберутся звезды шоу-бизнеса.
Филипп Киркоров с детьми. Фото: соцсети звезды