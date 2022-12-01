Именинница вся в белом: Киркоров показал, как началось праздничное утро его дочки Аллы-Виктории в особняке

Киркоров встретил наследницу утром с подарками. Он своей дочке приготовил эксклюзивные сережки Louis Vuitton. Девочка облачилась в белоснежный костюм. Она обрадовалась подарку, о котором мечтала. Алла-Виктория сразу примерила украшения.

А потом она спустилась в зал, где ее поздравил брат. Девочка одарила его осуждающим взглядом, увидев маски для лица в подарочном пакете. А вот подарок от дедушки Бедроса ее удивил.

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