В 51 сверкнула прелестями: Кудрявцева в силуэтном платье с прозрачными вставками щегольнула на «Песне года»

Лера Кудрявцева может похвастаться тем, что давно завоевала любовь зрителей. Она ведет шоу «Секрет на миллион», а также ее часто зовут вести премии и концерты. 3 декабря она уже в 16 раз стала ведущей «Песни года». И снова ее напарником выступил Сергей Лазарев, с которым она в прошлом даже крутила роман.
На праздничном концерте побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Ведущие вечера первыми вышли на ковровую дорожку. 51-летняя Кудрявцева снова удивила публику. Она облачилась в черное силуэтное платье в пол с прозрачными вставками, усыпанное стразами. Блондинка блеснула точеной фигурой. А Лазарев выбрал костюм в одной гамме с ней.
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Лера выгодно подчеркнула свои достоинства. Она отправилась на сцену, не скрывая своего волнения. Сергей ее подбодрил, заверив, что у них снова все получится и вечер пройдет без конфузных ситуаций. Однако напомним, что в прошлом году Лазарев испортил ей прическу, когда решил убрать цветок из ее прядей. Певец вырвал часть ее волос прямо на глазах у зрителей.
Лера Кудрявцева. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro