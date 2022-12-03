В 51 сверкнула прелестями: Кудрявцева в силуэтном платье с прозрачными вставками щегольнула на «Песне года»

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Соведущим знаменитой блондинки стал Сергей Лазарев. В 16 раз Лера Кудрявцев предстала на «Песне года» и сразила публику образом.

Лера Кудрявцева может похвастаться тем, что давно завоевала любовь зрителей. Она ведет шоу «Секрет на миллион», а также ее часто зовут вести премии и концерты. 3 декабря она уже в 16 раз стала ведущей «Песни года». И снова ее напарником выступил Сергей Лазарев, с которым она в прошлом даже крутила роман.

На праздничном концерте побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Ведущие вечера первыми вышли на ковровую дорожку. 51-летняя Кудрявцева снова удивила публику. Она облачилась в черное силуэтное платье в пол с прозрачными вставками, усыпанное стразами. Блондинка блеснула точеной фигурой. А Лазарев выбрал костюм в одной гамме с ней. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Лера выгодно подчеркнула свои достоинства. Она отправилась на сцену, не скрывая своего волнения. Сергей ее подбодрил, заверив, что у них снова все получится и вечер пройдет без конфузных ситуаций. Однако напомним, что в прошлом году Лазарев испортил ей прическу, когда решил убрать цветок из ее прядей. Певец вырвал часть ее волос прямо на глазах у зрителей. 

 

Лера Кудрявцева. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Читайте также