«Это было безумие»: дочь Джорджа Буша не надела трусики на ужин с принцем Чарльзом

Американская журналистка и телеведущая Дженна Буш Хагер (дочь экс-президента США Джорджа Буша – младшего), как оказалось, не любит носить нижнее белье. Для 41-летней телезвезды это не просто прихоть — она очень серьезно относится к тому, чтобы внизу ее ничего не сковывало.

Настолько, что, когда в 2022 году у нее состоялось интервью с британским принцем Чарльзом (незадолго до того, как он стал королем Карлом III), она не стала надевать трусики даже на встречу с членами королевской семьи.

«На мне было красивое обтягивающее платье, и это бросалось в глаза, — вспомнила Дженна в беседе с Энди Коэном на шоу Watch What Happens Live. — Это было безумие. Мне удалось посидеть с ними (Чарльзом и Камиллою. – Прим. авт.), и у нас состоялся нормальный разговор — насколько это возможно с будущим королем. Я продолжала нервничать, что у меня вот-вот что-нибудь прольется».

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