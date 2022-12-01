Еду заказала, бокалы купила: Бузова в пижаме Dolce & Gabbana впервые приняла гостей в своей новой квартире в Москве

На этот раз Ольга устроила себе выходной. Она купила изысканные блюда в ресторане и приехала домой, где впервые накрыла на стол. Она сервировала его новыми тарелками и бокалами. Артистка облачилась в пижамку Dolce&Gabban.

Она позвала самых близких друзей. К ней приехали Юлия Самедова, Мария Погребняк, пиар-директор Антон Богославский, стилист Никита Карцев и другие близкие. Все принесли подарки к в честь новоселья.

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