Еду заказала, бокалы купила: Бузова в пижаме Dolce & Gabbana впервые приняла гостей в своей новой квартире в Москве

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая устроила посиделки у себя дома. Она впервые показала свое гнездышко друзьям после ремонта.

Ольга Бузова 18 лет работает на телевидении. Она ведет несколько передач. Также артистка продолжает давать концерты. Она давно заработала целое состояние. В Москве блондинка купила квартиру за 120 миллионов рублей. Три года она делала ремонт в своем новом гнездышке, прибегая к услугам дизайнеров. 

На этот раз Ольга устроила себе выходной. Она купила изысканные блюда в ресторане и приехала домой, где впервые накрыла на стол. Она сервировала его новыми тарелками и бокалами. Артистка облачилась в пижамку Dolce&Gabban.

Она позвала самых близких друзей. К ней приехали Юлия Самедова, Мария Погребняк, пиар-директор Антон Богославский, стилист Никита Карцев и другие близкие. Все принесли подарки к в честь новоселья.

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Поклонники восхитились тем, как дома у Ольги светло и красиво. Она показала большой стол для обеда, прихожую со скрытыми шкафами, а также зону для отдыха с видом на город. Пока телеведущая хочет оставить интригу, поэтому не показывает все комнаты. Однако ранее Бузова призналась, что в квартире есть все для будущего ребенка. Она мечтает о семье.

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

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