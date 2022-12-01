Еду заказала, бокалы купила: Бузова в пижаме Dolce & Gabbana впервые приняла гостей в своей новой квартире в Москве

Ольга Бузова 18 лет работает на телевидении. Она ведет несколько передач. Также артистка продолжает давать концерты. Она давно заработала целое состояние. В Москве блондинка купила квартиру за 120 миллионов рублей. Три года она делала ремонт в своем новом гнездышке, прибегая к услугам дизайнеров.
На этот раз Ольга устроила себе выходной. Она купила изысканные блюда в ресторане и приехала домой, где впервые накрыла на стол. Она сервировала его новыми тарелками и бокалами. Артистка облачилась в пижамку Dolce&Gabban.
Она позвала самых близких друзей. К ней приехали Юлия Самедова, Мария Погребняк, пиар-директор Антон Богославский, стилист Никита Карцев и другие близкие. Все принесли подарки к в честь новоселья.
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Поклонники восхитились тем, как дома у Ольги светло и красиво. Она показала большой стол для обеда, прихожую со скрытыми шкафами, а также зону для отдыха с видом на город. Пока телеведущая хочет оставить интригу, поэтому не показывает все комнаты. Однако ранее Бузова призналась, что в квартире есть все для будущего ребенка. Она мечтает о семье.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды