Артем уже выше мамы: Барановская на прогулке отметилась в пуховике и балоневых брюках с сыновьями Аршавина

На днях в Москве открыли ГУМ-каток. Дети Барановской появились на Красной площади. Тогда сама телеведущая пропустила это событие. А потом она поделилась снимком, на котором позировала у елки в столице. Юлия облачилась в болоневые брюки и пуховик. С ней были сыновья: 17-летний Артем и 10-летний Арсений.

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