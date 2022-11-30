Артем уже выше мамы: Барановская на прогулке отметилась в пуховике и балоневых брюках с сыновьями Аршавина

Юлия Барановская

Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Телеведущая насладилась последним осенним днем с детьми. Она поделилась трогательным кадром.

Юлия Барановская является одной из самых известных телеведущих. Однако она начала строить карьеру только после расставания с Андреем Аршавиным. Они были вместе много лет, но потом футболист решил уйти к другой женщине. А вот Юлия стала одна растить троих детей. Теперь она активно работает, путешествует и уделяет время детям.

На днях в Москве открыли ГУМ-каток. Дети Барановской появились на Красной площади. Тогда сама телеведущая пропустила это событие. А потом она поделилась снимком, на котором позировала у елки в столице. Юлия облачилась в болоневые брюки и пуховик. С ней были сыновья: 17-летний Артем и 10-летний Арсений.

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Юлия Барановская с детьми. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия. Многие осыпали ее комплиментами. А также многие заметили, что ее старший наследник стал выше мамы. «Какая классная семья», «Чудесные», «Артем такой высокий стал», «Просто защитники растут», «Ого, какие вы милые», — стали писать пользователи Сети.

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