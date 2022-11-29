«Ох, стоило прикрыть зону бикини»: Тодоренко в белье оголила свои формы спустя четыре месяца после родов

На этот раз Тодоренко решила опубликовать личные кадры. Она похвасталась результатом регулярных тренировок на льду. Благодаря шоу телеведущая постройнела. После вторых родов прошло всего четыре месяца, но она уже почти вернулась в форму.

На новом фото Регина предстала в белом нижнем белье. Она показала свои изящные бедра и плоский живот.

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