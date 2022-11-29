«Ох, стоило прикрыть зону бикини»: Тодоренко в белье оголила свои формы спустя четыре месяца после родов

Регина Тодоренко уже много лет работает на телевидении. Она запомнилась многим благодаря шоу «Орел и решка». Однако со временем Регина стала вести свои проекты. Она также частая гостья на шоу в качестве члена жюри. Этой осенью телеведущая успевает ездить на съемки, выходить в свет, участвовать в «Ледниковом периоде», растить двоих детей.
На этот раз Тодоренко решила опубликовать личные кадры. Она похвасталась результатом регулярных тренировок на льду. Благодаря шоу телеведущая постройнела. После вторых родов прошло всего четыре месяца, но она уже почти вернулась в форму.
На новом фото Регина предстала в белом нижнем белье. Она показала свои изящные бедра и плоский живот.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Эта девушка родила четыре месяца назад. И сегодня я собой горжусь», — отметила артистка.
Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Регина. Однако нашлись и те, кто подверг ее критике.
«Видно фотошоп», «Ну фигурка просто милота», «Какая у вас рельефная фигурка», «Зачем это всему народу показывать», «Крупная вы барышня», «Ох, стоило прикрыть зону бикини», «Как вам удалось так постройнеть?» «Животик, главное, не дряблый», — стали писать подписчики.