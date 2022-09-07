Овдовевшая Хакамада вновь вышла в свет с молодым красавчиком

Политик, журналист и бывший кандидат в президенты России Ирина Хакамада 6 сентября побывала на премьере австралийского фильма «Три тысячи лет желаний» в московском кинотеатре «Художественный». От внимания журналистов не ускользнул тот факт, что 67-летнюю вдову вновь сопровождал симпатичный молодой человек, которого она держит при себе вот уже несколько месяцев.

О спутнике Хакамады на сегодняшний день известно лишь то, что зовут его Грегори Эмви (настоящее имя — Григорий Масленников) и он художник-авангардист.

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