Два маленьких модника: Сергей Лазарев провел вечер с дочкой и сыном в пустыне

Недавно Лазарев решил устроить отпуск. Он ведет несколько передач, дает концерты, а впереди у него новогодние съемки, поэтому целую неделю певец посвятил детям. Он приехал с ними в ОАЭ, где позволяет наследникам купаться, бегать и резвится.

На этот раз Сергей решил привезти дочку и сына в пустыню, где они поужинали в ресторане на закате. Никита предстал в белой футболке и шортах из денима. А вот его сестренка была в модных джинсах с подворотами. Они вместе позировали на фоне дюн.

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