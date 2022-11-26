«Ну-ка покажись! Ой, красота какая!»: Лазарев подловил четырехлетнюю дочку в платье и сандалиях на отдыхе

Осенью Лазарев особенно много работал. Он совмещал съемки и гастроли. Певец сделал перерыв и увез деток в ОАЭ. Уже несколько дней они отдыхают на дорогостоящем курорте. Артист делится умилительными кадрами.

На этот раз Сережа подловил дочку, которая примеряла обновки. Девочка предстала в сарафане и сандалиях с русалочкой. Певец любовался ей, как и Никита.

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