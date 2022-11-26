«Ну-ка покажись! Ой, красота какая!»: Лазарев подловил четырехлетнюю дочку в платье и сандалиях на отдыхе

Сергей Лазарев уже давно стал популярным исполнителем. Он завоевал большое количество наград и дважды ездил на «Евровидение». О личной жизни артист предпочитает не рассказывать. Однако у него растет сын Никита, которому 8 лет, а также четырехлетняя дочка Анна. Он признавался, что наследников родила суррогатная мать.
Осенью Лазарев особенно много работал. Он совмещал съемки и гастроли. Певец сделал перерыв и увез деток в ОАЭ. Уже несколько дней они отдыхают на дорогостоящем курорте. Артист делится умилительными кадрами.
На этот раз Сережа подловил дочку, которая примеряла обновки. Девочка предстала в сарафане и сандалиях с русалочкой. Певец любовался ей, как и Никита.
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«Анечка, у тебя новые сандалики? Ну-ка покажись, красотка! Ой, красота какая! Просто сумасшедший дом. А какая ты красивая», – восхитился он.
Также Лазарев встретил диалог из фильма «Служебный роман», где секретарша Вера хвастается новыми сапогами. Поклонники восхитились маленькой модницей. Многие отметили, что дети певца очень на него похожи. Малышка получила большое количество комплиментов.
Анна Лазарева. Фото: соцсети звезды