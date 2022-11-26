«Счастливыми будем»: Ольга Бузова на фоне советов о замужестве запечатлелась в объятиях Романа Гриценко

Исполнительница Ольга Бузова заинтриговала поклонников дружбой с Романом Гриценко. Блогер снялся в новом клипе знаменитости. А фанаты заподозрили роман между звездами.
Напомним, Ольга Бузова в свои 36 мечтает о замужестве. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым телеведущая больше не надевала обручальное кольцо.
Поклонники и коллеги переживают за Ольгу. Неудачный роман с Давидом Манукяном вновь заставил теледиву усомниться в мужчинах. Однако неожиданно Бузова появляется на глазах у страны с новым возлюбленным. Им оказался блогер Роман Гриценко.
Счастливая Ольга нежилась в объятиях экс-участника «Дома-2» на фоне ночной Москвы. Вот только все это происходило в новом клипе Ольги на песню «Худи».
«Мне так идет твоя худи, твоя худи / Опять пять утра, а мы че-то чудим/Я знаю, что будет — покусанные губы/ И мысли, что мы счастливыми будем», – отметила Бузова в соцсетях.
К слову, поклонникам Ольги Бузовой давно известно о чувствах Романа Гриценко к телеведущей. Вот только артистка всегда отвергала настойчивого кавалера. Появление Гриценко в клипе Бузовой заставило поклонников усомниться в холодности Ольги.
Напомним, недавно коллега Ольги Бузовой посоветовала ей скорее выйти замуж. Анита Цой напомнила артистке, что мужчины редко интересуются старыми девами.