«Счастливыми будем»: Ольга Бузова на фоне советов о замужестве запечатлелась в объятиях Романа Гриценко

Исполнительница Ольга Бузова заинтриговала поклонников дружбой с Романом Гриценко. Блогер снялся в новом клипе знаменитости. А фанаты заподозрили роман между звездами.

Напомним, Ольга Бузова в свои 36 мечтает о замужестве. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым телеведущая больше не надевала обручальное кольцо.

Поклонники и коллеги переживают за Ольгу. Неудачный роман с Давидом Манукяном вновь заставил теледиву усомниться в мужчинах. Однако неожиданно Бузова появляется на глазах у страны с новым возлюбленным. Им оказался блогер Роман Гриценко.