«Выходи замуж срочно!»: Анита Цой дала совет Ольге Бузовой

На презентации своей новой песни Анита Цой рассказала журналистам не только о своем муже и о том, как она с ним счастлива, но и поделилась своими соображениями о причинах одиночества Ольги Бузовой.

«Оля очень сильная, она не может остановиться. Она очень амбициозная. Для артиста, который хочет достичь больших вершин, это нормально. А вот для женщины – не слишком хорошо. Главное, не пропустить момент. Наши достижения, заработки – это все мишура. Перед Богом, когда наступает самый главный момент в конце жизни, мы все равны. В тот момент никому ничего не нужно будет», - сказала певица.

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Рассуждая о женской судьбе Бузовой, Анита Цой выразила уверенность, что Ольге нужно как можно быстрее выходить замуж.