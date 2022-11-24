«Его мама хотела похитить тело»: экс-жена Пьера Нарцисса рассказала о том, как певец сменил три гроба

Певец Пьер Нарцисс скончался в одной из московских больниц 21 июня текущего года. В России принято хоронить человека на третий день после его смерти, однако в случае с Пьером все было иначе - его похороны состоялись лишь 23 июля в его родном Камеруне.
О том, чем была вызвана эта задержка, и с какими трудностями пришлось столкнуться семье, бывшая жена певца Валерия Калачева рассказала в интервью программе «Алена, блин!»
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По словам Калачевой, мать Пьера намеревалась «похитить его тело», чтобы перевезти в родной Камерун и положить в семейном склепе, вместе с его отцом.
Лера при этом была уверена в том, что сам Нарцисс желал быть похороненным в Москве. А потому не оставляла попыток исполнить его желание.
«Он любил белый цвет. И гроб я заказала белоснежный, с латунными ручками, внутри бархат. Все очень красиво. Постельное белье и принадлежности на высшем уровне. Одела его в его любимый костюм. Он был огромный модница, у нас гардеробная дома просто не закрывается, потому что со всех сторон его костюмы в разных стилях. Классику он очень любил, и любил кепки».
Она нарядила бывшего супруга в белый костюм и кепку со стразами, купила место на кладбище, арендовала зал и пригласила людей. Но когда Калачева поехала забирать тело, в больнице сказали, что не могут его отдать - к ним приехали люди из посольства Камеруна и предъявили документы, запрещающие что-либо делать.
«Так было три раза. Я возвращалась домой. Люди уже выезжали, с цветами, некоторые отпрашивались с работы. Кто-то приезжал из другой страны, из Канады и так далее. И мне было, конечно, очень тяжело им говорить, что у нас сегодня произошло ЧП или не получилось».
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Прощание с Пьером Нарциссом в Москве. Фото: соцсети
В итоге с матерью Нарцисса все же удалось договориться и 30 июня в Москве прошла церемония прощания. Затем тело отправили в Камерун и похоронили там. Уже не в белом гробу, который с любовью выбирала Калачева, а в другом.
Лера утверждает, что в итоге ее «шоколадный заяц» сменил три гроба - опять же из-за капризов матери.
На похоронах в Камеруне присутствовал внебрачный сын Пьера, молодой футболист Андре, очень похожий на своего папу. А вот самой Леры там не было. Она не решилась лететь на родину мужа, где пришлось бы контактировать со свекровью после всего, что произошло.