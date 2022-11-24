«Не успела трусы надеть»: бывшая жена Пьера Нарцисса рассказала о том, как узнала о его смерти

Смерть выпускника «Фабрики звезд», певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса, стала настоящим шоком для его поклонников, друзей и членов семьи. Певец, который до этого на протяжении десяти лет боролся с подагрой, ушел из жизни 21 июня текущего года.

Любимой женщине артиста и матери его 16-летней дочери — Валерии Калачевой — до сих пор нелегко принять смерть «шоколадного зайца». Став гостьей популярной передачи «Алена, блин!», Валерия честно рассказала о том, как до нее дошла эта страшная новость.

Оказалось, что звонок из больницы в 11 часов вечера застал ее в ванной комнате, куда она зашла по малой нужде.

«Я не успела надеть трусы. Вижу звонок. Смотрю на цифры, у меня номер не записан, но я понимаю, что это. И я уже трясущимся голосом отвечаю и встречаю такой же трясущийся голос главврача и реаниматолога. «Ва-ва-ва-валерия». Хотя там двухметровый мужик, который уже 25 лет сообщает всем семьям о том, что их родственник ушел. Говорит: «Пьер. Скончался».

В ту же минуту мама Валерии позвала ее из комнаты, спрашивая, все ли нормально. И одновременно Каролина открыла дверь и заглянула в ванную.

«А я реально стою, у меня еще не надеты трусы, в трубке — главврач».

В тот же момент раздался звонок по второй линии — мама Нарцисса из Камеруна хотела узнать последние новости о самочувствии сына.

«Такое ощущение, как будто бомба разорвалась по всему миру, разбудила всех, оповестив о том, что случилось».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Пьер и Валерия были женаты на протяжении долгих лет. В 2017 году девушка подала на развод из-за измены супруга, но в итоге нашла в себе силы простить его, и пара воссоединилась. Незадолго до смерти певца они разговаривали по телефону. Нарцисс сказал Валерии, что любит ее, и попросил передать это же дочке Каролине.