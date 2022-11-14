Родить Пьеру Нарциссу ребенка от биоматериала его сына: бывшая жена певца загорелась странной идеей

Бывшая супруга покойного певца Пьера Нарцисса удивила многих его поклонников, заявив о том, что хочет завести от покойного мужа ребенка. Биологического материала самого Пьера у нее нет, а потому она решила использовать сперму его кровного родственника — сына, который родился у Пьера в Камеруне больше 20 лет назад.
Парня зовут Андре, он профессионально занимается футболом. Он сам решил познакомиться со своим папой несколько лет назад и вышел с ним на связь. Отец и сын искренне полюбили друг друга и часто общались. Андре гордился тем, что его родитель — известный артист, и еще больше — тем, что он был игроком футбольной сборной российских звезд.
В передаче «Битва экстрасенсов» на ТНТ Валерия Калачева сообщила, что уже попросила молодого человека стать донором и тот, как ни странно, согласился.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Андре с портретом Пьера Нарцисса. Фото: соцсети
Напомним, что у Пьера Нарцисса и его экс-жены, с которой он официально развелся в 2017 году, уже есть 16-летняя дочь Каролина-Кристель. Если Калачева осуществит свой замысловатый план, то появившийся ребенок будет для девочки одновременно и братом, и племянником.
Впрочем, возможно она все же изменит свое решение, ведь одна из участниц «Битвы» — Лина Джебисашвили — рекомендовала ей этого не делать. Сам Нарцисс, по ее словам, этого не одобряет.
Ясновидящая пообещала Валерии, что душа певца возродится в ее второй дочке, которая будет зачата обычным путем и от другого мужчины.
«У тебя будет другая девочка, но с его душой», — заявила медиум.
По материалам MK.ru.