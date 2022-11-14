Родить Пьеру Нарциссу ребенка от биоматериала его сына: бывшая жена певца загорелась странной идеей

Бывшая супруга покойного певца Пьера Нарцисса удивила многих его поклонников, заявив о том, что хочет завести от покойного мужа ребенка. Биологического материала самого Пьера у нее нет, а потому она решила использовать сперму его кровного родственника — сына, который родился у Пьера в Камеруне больше 20 лет назад.

Парня зовут Андре, он профессионально занимается футболом. Он сам решил познакомиться со своим папой несколько лет назад и вышел с ним на связь. Отец и сын искренне полюбили друг друга и часто общались. Андре гордился тем, что его родитель — известный артист, и еще больше — тем, что он был игроком футбольной сборной российских звезд.

В передаче «Битва экстрасенсов» на ТНТ Валерия Калачева сообщила, что уже попросила молодого человека стать донором и тот, как ни странно, согласился.

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