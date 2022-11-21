«Давно не совершала я намаз»: Любовь Толкалина невольно обидела правоверных мусульман

Актриса Любовь Толкалина в понедельник, 21 ноября, поделилась со своими подписчиками в соцсети снимком из ванной комнаты. Звезда предстала перед фанатами в домашнем халате и с питательной маской на лице.

Все бы ничего, но Любовь зачем-то добавила к фотографии провокационную надпись.

«Давно не совершала я намаз», - написала актриса.

Напомним, что «намаз» - это молитва в исламе. Ежедневный пятикратный намаз является одним из столпов ислама, выражением покорности и благодарности Аллаху. Некоторые ее подписчики отметили, что употребление этого слова в таком контексте вполне могло кого-нибудь обидеть.

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