«Давно не совершала я намаз»: Любовь Толкалина невольно обидела правоверных мусульман

Актриса Любовь Толкалина в понедельник, 21 ноября, поделилась со своими подписчиками в соцсети снимком из ванной комнаты. Звезда предстала перед фанатами в домашнем халате и с питательной маской на лице.
Все бы ничего, но Любовь зачем-то добавила к фотографии провокационную надпись.
«Давно не совершала я намаз», - написала актриса.
Напомним, что «намаз» - это молитва в исламе. Ежедневный пятикратный намаз является одним из столпов ислама, выражением покорности и благодарности Аллаху. Некоторые ее подписчики отметили, что употребление этого слова в таком контексте вполне могло кого-нибудь обидеть.
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Любови Толкалиной в последнее время очень нравится удивлять своих подписчиков. Так, в конце октября 44-летняя актриса опубликовала несколько селфи из ванной, где она снимала себя в чем мать родила.