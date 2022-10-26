Любовь Толкалина опубликовала голые селфи, прикрыв срам тряпочкой (фото)

Со вторым фото, которое 44-летняя Толкалина сняла при помощи зеркала, она решила покреативить. Актриса пропустила его через фоторедактор, а затем заретушировала грудь и зону бикини.

Комментировать это селфи она не стала.

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