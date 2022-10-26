Любовь Толкалина опубликовала голые селфи, прикрыв срам тряпочкой (фото)

Актриса Любовь Толкалина во вторник удивила своих подписчиков, опубликовав несколько весьма откровенных фотографий, снятых в ванной комнате. Первый снимок был явно сделан топлес, но при этом интимных частей тела Любовь не «засветила».
«Все отплакано. Все счета оплачены и нам пора», - гласил комментарий под фото.
Толкалина снялась топлес, но обрезала все самое откровенное. Фото: соцсети
Со вторым фото, которое 44-летняя Толкалина сняла при помощи зеркала, она решила покреативить. Актриса пропустила его через фоторедактор, а затем заретушировала грудь и зону бикини.
Комментировать это селфи она не стала.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
Толкалину потянуло на эксгибиционизм. Фото: соцсети
Третье фото из этой же серии просто шокировало подписчиков Любови и моментально разлетелось по Сети. На снимке видно ее отражение в зеркале за спиной. Она стоит в чем мать родила и лишь кокетливо прикрывает ягодицы какой-то черной тканью, возможно, майкой.
«Позволю себе эту чучуть», - написано под картинкой.
Напомним, что странное желание оголяться перед сотнями тысяч подписчиков внезапно возникает у многих медийных личностей. К примеру, некогда знаменитая благодаря своим песням Бритни Спирс сейчас ловит хайп, ежедневно выкладывая публикуя в Интернете танцы с голой грудью и фотографии интимных частей тела.
Голая Любовь Толкалина сняла свое отражение в зеркале. Фото: соцсети