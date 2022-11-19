«Мое счастье»: Подольская подловила двухлетнего сына Преснякова, который выбежал ее встречать после работы

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. У певицы теплые отношения с родителями. Также она состоит в браке с Владимиром Пресняковым и регулярно водится со свекром и свекровью. Бабушки приходят нянчиться с внуками.
В последнее время Наталья все чаще путешествует и выступает. Она также ездит на съемки. Певица зачастую хвастается нарядами, а домой приезжает уже поздно ночью. Но 19 ноября она смогла освободиться пораньше. Когда артистка зашла домой, то к ней сразу прибежал двухлетний Иван. Он стал радостно обнимать свою маму.
«Ваня, сынуличка мой родной! И Бася! Мое счастье», – сказала звезда.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Примечательно, что у супругов есть семилетний сын Артемий. Он не пришел встречать маму. Мальчик учится в первом классе и не в восторге от школы.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Ваня подрос и стал еще больше похож на свою маму.
Иван Пресняков. Фото: соцсети звезды