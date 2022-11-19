«Мое счастье»: Подольская подловила двухлетнего сына Преснякова, который выбежал ее встречать после работы

В последнее время Наталья все чаще путешествует и выступает. Она также ездит на съемки. Певица зачастую хвастается нарядами, а домой приезжает уже поздно ночью. Но 19 ноября она смогла освободиться пораньше. Когда артистка зашла домой, то к ней сразу прибежал двухлетний Иван. Он стал радостно обнимать свою маму.

«Ваня, сынуличка мой родной! И Бася! Мое счастье», – сказала звезда.

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