«У меня такие две горы»: Семенович использовала грудь как отмазку, чтобы не идти с Боней на Эверест

Модель и блогер Виктория Боня, которая уже много лет постоянно живет в Монте-Карло, два дня назад прилетела в Москву по делам. В пятницу она участвовала в съемках телепередачи и за кулисами встретила свою старую подругу Анну Семенович.

«Смотрите кто тут с горы вернулся и на Эльбрус собирается!» — воскликнула Анна.

Боня тут же поправила подругу, объяснив, что она собирается вовсе не на Эльбрус, а на Эверест.

«Пойдешь со мной на Эверест?» — спросила она, обнимая Семенович.

Но та моментально придумала отмазку и, показывая на свой необъятный бюст, сказала, что у нее уже есть «две горы».

«Хочешь, дам покорить?» — пошутила она, и обе звезды залились звонким смехом.

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