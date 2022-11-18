«У меня такие две горы»: Семенович использовала грудь как отмазку, чтобы не идти с Боней на Эверест

Модель и блогер Виктория Боня, которая уже много лет постоянно живет в Монте-Карло, два дня назад прилетела в Москву по делам. В пятницу она участвовала в съемках телепередачи и за кулисами встретила свою старую подругу Анну Семенович.
«Смотрите кто тут с горы вернулся и на Эльбрус собирается!» — воскликнула Анна.
Боня тут же поправила подругу, объяснив, что она собирается вовсе не на Эльбрус, а на Эверест.
«Пойдешь со мной на Эверест?» — спросила она, обнимая Семенович.
Но та моментально придумала отмазку и, показывая на свой необъятный бюст, сказала, что у нее уже есть «две горы».
«Хочешь, дам покорить?» — пошутила она, и обе звезды залились звонким смехом.
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Напомним, что уже в январе 2023 года Виктория попытается взойти на гору Аконкагуа в Андах, высотой 6961 метр. Она является высочайшей вершиной в мире за пределами Азии, высочайшей вершиной Аргентины и Южной Америки. Неофициальное название горы — «Колосс Америки».