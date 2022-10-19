«Ее высота 6961 метр»: Виктория Боня рассказала, какую гору отправится покорять в январе

Виктория Боня действительно полюбила горы, побывав в Гималаях. После ее возвращения из путешествия прошло совсем немного времени, но блогер и бывшая участница телепроекта «Дом-2» уже планирует следующее восхождение.

Во вторник Виктория занималась в тренажерном зале и встретила там своих подписчиц. Девушки сказали, что с восхищением наблюдали за ее нелегким путешествием, и переживали за нее.

«Ребят, я уже готовлюсь к следующему восхождению в январе! Гора будет в Аргентине и высота ее 6961 метр», - написала Боня, признавшись, что такое внимание ей очень приятно.

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