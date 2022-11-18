«Это все обсуждают»: Бруклин Бекхэм рассказал, что на самом деле происходит между его матерью и женой

Шеф-повар Бруклин Бекхэм обрадовал поклонников семьи новостью о гармонии во взаимоотношениях Виктории Бекхэм и Николы Пельтц.
По словам сына известного дизайнера, людям выгодно распускать слухи о конфликтах в его семье. На самом деле между его матерью и женой нет обид.
«Люди любят писать всякую ерунду. Они пишут, потому что это все обсуждают», – передали слова знаменитости в peopletalk.ru.
Напомним, ранее поклонники семьи Бекхэмов обсуждали конфликт между Викторией и Николой. Говорилось, что Пельтц была обижена на свекровь. Так как та не сшила для нее дизайнерское свадебное платье.