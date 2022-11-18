«Это все обсуждают»: Бруклин Бекхэм рассказал, что на самом деле происходит между его матерью и женой

Шеф-повар Бруклин Бекхэм обрадовал поклонников семьи новостью о гармонии во взаимоотношениях Виктории Бекхэм и Николы Пельтц.

По словам сына известного дизайнера, людям выгодно распускать слухи о конфликтах в его семье. На самом деле между его матерью и женой нет обид.