«Это все обсуждают»: Бруклин Бекхэм рассказал, что на самом деле происходит между его матерью и женой

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм. Фото: соцсети 

Сын дизайнера и футболиста опроверг домыслы о конфликтах в семье.

Шеф-повар Бруклин Бекхэм обрадовал поклонников семьи новостью о гармонии во взаимоотношениях Виктории Бекхэм и Николы Пельтц.

По словам сына известного дизайнера, людям выгодно распускать слухи о конфликтах в его семье. На самом деле между его матерью и женой нет обид.

«Люди любят писать всякую ерунду. Они пишут, потому что это все обсуждают», – передали слова знаменитости в peopletalk.ru.

 

Напомним, ранее поклонники семьи Бекхэмов обсуждали конфликт между Викторией и Николой. Говорилось, что Пельтц была обижена на свекровь. Так как та не сшила для нее дизайнерское свадебное платье.

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