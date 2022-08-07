Никола Пельтц опубликовала фото со слезами на фоне слухов о ссоре со свекровью Викторией Бекхэм

На днях в СМИ прошла новость о том, что Виктория Бекхэм и ее невестка Никола Пельтц на самом деле совсем не ладят.
В соцсетях обе знаменитости старательно демонстрируют симпатию друг к другу. Но некий источник заявил, что отношения между ними далеки от теплоты и взаимопонимания.
«Они терпеть друг друга не могут и не разговаривают, — цитирует своего инсайдера издание Page Six. - Подготовка к свадьбе была ужасной».
И вот, на фоне этой публикации, 27-летняя Никола опубликовала в социальной сети фото, как она плачет в постели. Новые снимки не очень вяжутся с ее образом девушки из богатой семьи, с идеальной внешностью, звездной карьерой и браком по любви.
Никола Пельтц, какой мы ее еще не видели. Фото: соцсети
«Иногда мне трудно показывать свои грустные стороны, - написала Пельтц под фото. - Я росла с семью братьями и сестрами и двумя очень сильными родителями, что сделало меня по-настоящему жесткой. Они вбили мне в голову, чтобы я не позволяла людям сломить меня или причинить боль моему сердцу. Это заставило меня воздвигнуть стену, чтобы защитить себя, особенно в этой отрасли».
«У всех нас бывают дни, когда люди заставляют нас чувствовать себя плохо, и это нормально, когда вы обижаетесь. Я просто подумала, что напишу что-нибудь, потому что я никогда не показываю здесь эту свою сторону. Я хотела показать эту сторону себя. Я очень вас всех люблю и искренне ценю вашу поддержку. Это так много значит, когда вы, ребята, добры на моей страничке. Я хочу, чтобы вы знали, что я вижу вас, слышу вас, и это много значит для меня».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
«У тебя самое удивительное сердце. Я так сильно тебя люблю», - прокомментировал пост молодой жены Бруклин Бекхэм.
Правда, осталось непонятно, кто расстроил красавицу Николу – знаменитая свекровь или всякие там «источники», что рассказывают о жизни звездной семьи.