Никола Пельтц опубликовала фото со слезами на фоне слухов о ссоре со свекровью Викторией Бекхэм

На днях в СМИ прошла новость о том, что Виктория Бекхэм и ее невестка Никола Пельтц на самом деле совсем не ладят.

В соцсетях обе знаменитости старательно демонстрируют симпатию друг к другу. Но некий источник заявил, что отношения между ними далеки от теплоты и взаимопонимания.

«Они терпеть друг друга не могут и не разговаривают, — цитирует своего инсайдера издание Page Six. - Подготовка к свадьбе была ужасной».

И вот, на фоне этой публикации, 27-летняя Никола опубликовала в социальной сети фото, как она плачет в постели. Новые снимки не очень вяжутся с ее образом девушки из богатой семьи, с идеальной внешностью, звездной карьерой и браком по любви.