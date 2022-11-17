Не постеснялась даже мать: Настя Ивлеева обнажила «налившуюся» грудь на премьере сериала «Монастырь»

Настя Ивлеева уже давно покорила шоу-бизнес. Она стала не только телеведущей, но и блогером. А не так давно блондинка снялась в сериале, где ей дали одну из главный ролей. Режиссером картины является Александр Молоников. 17 ноября в Москве состоялась премьера сериала, куда артистка пришла с мамой Натальей Никитиной.
В кинотеатре Ивлеева появилась в черном костюме с приталенным жакетом. Однако она решила добавить пикантности, поэтому отказалась от лифчика. Блогерша красовалась перед фотографами, демонстрируя роскошное декольте. Недавно она сама призналась, что поправилась, но нашла в этом плюсы, так как ее фигура преобразилась. Отпускать грехи по сюжету ей будет Филипп Янковский, который тоже был на красной дорожке.
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Поклонники оценили провокационный лук Насти. Многие одарили ее комплиментами. Однако нашлись и те, кто осудил звезду, посчитав, что перед мамой она могла бы предстать в менее откровенном наряде.
«Ого, какой вид», «Скромный костюм и нескромные формы», «Удивила очень! А при маме нормально так ходить?», «Грудь прям зачетная! Козырнула красотой», — стали писать пользователи Сети.
Настя Ивлеева с мамой. Фото: соцсети