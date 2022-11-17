Не постеснялась даже мать: Настя Ивлеева обнажила «налившуюся» грудь на премьере сериала «Монастырь»

В кинотеатре Ивлеева появилась в черном костюме с приталенным жакетом. Однако она решила добавить пикантности, поэтому отказалась от лифчика. Блогерша красовалась перед фотографами, демонстрируя роскошное декольте. Недавно она сама призналась, что поправилась, но нашла в этом плюсы, так как ее фигура преобразилась. Отпускать грехи по сюжету ей будет Филипп Янковский, который тоже был на красной дорожке.

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