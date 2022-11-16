«Какой кайф!»: Анна Семенович снялась обнаженной в ванне с солью (видео)

Певица и актриса Анна Семенович после возвращения в Москву из Новороссийска решила побаловать себя, приняв горячую ванну с солью. Расположившись в ванне и прикрыв обнаженную грудь рукой, звезда сняла видео для социальной сети.

«Какой же невероятный кайф - сделать массаж и потом лечь в ванну с солью. Сегодня прекрасный выходной день», - сказала Анна и застонала от удовольствия, погружаясь в воду.

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