«Какой кайф!»: Анна Семенович снялась обнаженной в ванне с солью (видео)

Певица и актриса Анна Семенович после возвращения в Москву из Новороссийска решила побаловать себя, приняв горячую ванну с солью. Расположившись в ванне и прикрыв обнаженную грудь рукой, звезда сняла видео для социальной сети.
«Какой же невероятный кайф - сделать массаж и потом лечь в ванну с солью. Сегодня прекрасный выходной день», - сказала Анна и застонала от удовольствия, погружаясь в воду.
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Напомним, в конце октября 42-летняя Анна призналась подписчикам, что не теряет надежды в ближайшие годы стать матерью.
Мужчина, достойный того, чтобы стать отцом будущего малыша, у певицы уже есть - недавно она отвечала на вопрос подписчика о своем идеале мужчины, и сказала, что уже любит смелого, любящего, веселого и одновременно серьёзного, доброго и щедрого мужчину.