42-летняя Анна Семенович призналась, что планирует завести ребенка

Актриса и певица Анна Семенович все еще полна решимости стать мамой. Многие женщины после 40 лет боятся трудностей материнства, прежде всего, в плане здоровья. Но 42-летнюю Анну, судя по всему, это не пугает.
«Детей планируете?» - спросила ее во вторник одна из подписчиц.
Ответ Семенович был положительным.
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Другая подписчица спросила Анну о том, как она видит свой идеал мужчины.
«Тот, которого люблю. А люблю я смелого, любящего, веселого и одновременно серьезного, доброго и щедрого мужчину», - призналась звезда.
Семенович в последнее время не распространяется о своей личной жизни. В начале 2022 года она пробовала найти общий язык с мужчиной по имени Юрий, с которым познакомилась на передаче «Давай поженимся». Но вскоре стало известно, что Анна и Юрий не подошли друг другу в плане «химии».
Как зовут счастливчика, сумевшего завоевать любовь звезды, и чем он занимается, пока неизвестно.