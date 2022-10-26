42-летняя Анна Семенович призналась, что планирует завести ребенка

Другая подписчица спросила Анну о том, как она видит свой идеал мужчины.

«Тот, которого люблю. А люблю я смелого, любящего, веселого и одновременно серьезного, доброго и щедрого мужчину», - призналась звезда.

Семенович в последнее время не распространяется о своей личной жизни. В начале 2022 года она пробовала найти общий язык с мужчиной по имени Юрий, с которым познакомилась на передаче «Давай поженимся». Но вскоре стало известно, что Анна и Юрий не подошли друг другу в плане «химии».

Как зовут счастливчика, сумевшего завоевать любовь звезды, и чем он занимается, пока неизвестно.