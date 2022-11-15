Свежа, как майская роза: 73-летняя Алла Пугачева предстала без макияжа и укладки в уютном кресле

Вот уже почти два месяца Пугачева находится с двойняшками Лизой и Гарри в Израиле. Она посещает концерты и видится с друзьями. А вот детей певица пристроила в местную школу. 15 ноября она отметила годовщину отношений. Звезда уже 21 год счастлива рядом с Максимом Галкиным*, но на этот раз он находится на гастролях в Литве, поэтому поздравил любимую в соцсетях.

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