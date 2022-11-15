Свежа, как майская роза: 73-летняя Алла Пугачева предстала без макияжа и укладки в уютном кресле

Алла Пугачева много лет выступала на сцене. Она и сейчас остается известной исполнительницей, а ее наряды для многих стали знаковыми. Певица выступала в платьях-балахонах, а теперь она предпочитает выглядеть современно. При этом у нее есть любимые детали: перчатки, шляпки и широкие пояса.
Вот уже почти два месяца Пугачева находится с двойняшками Лизой и Гарри в Израиле. Она посещает концерты и видится с друзьями. А вот детей певица пристроила в местную школу. 15 ноября она отметила годовщину отношений. Звезда уже 21 год счастлива рядом с Максимом Галкиным*, но на этот раз он находится на гастролях в Литве, поэтому поздравил любимую в соцсетях.
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А вот Примадонна запечатлелась дома в Израиле. Она сидела в уютном кресле, облачившись в джинсы скинни и рубашку в клетку. Певица подчеркнула свои изящные щиколотки. Она не забыла про шиньон, но не стала делать укладку. А вот от макияжа артистка отказалась, показав природную красоту и лицо без морщин.
Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алла Борисовна. Многие осыпали комплиментами 73-летнюю звезду.
«Обожаю», — заявила Татьяна Лазарева*.
«Назло всем завистникам!», «В шикарной форме», «Без косметики прекрасно выглядите», «Классная! Свежий воздух вам на пользу», «Так помолодели», — стали писать пользователи Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.