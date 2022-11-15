«Такое достоинство не спрятать»: Анна Седокова в тугих лосинах блеснула своим «сдобным» тылом

Анна Седокова уже давно покинула группу «ВИА Гра». Она активно строит сольную карьеру. Певица выпускает песни и клипы. Не раз она рассказывала о личной жизни. Артистка несколько раз пережила развод. Она растит троих детей от разных мужчин. Однако уже два года звезда счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой.
На этот раз Анна постройнела. Уже несколько недель она проводит время, занимаясь спортом. Певица ранее ошарашила поклонников, показав преобразившуюся фигуру. Она также облачаться с еще более смелые платья.
Примечательно, что в 39 лет Седокова не перестает удивлять фанатов. На этот раз она выложила кадры, на которых предстала в топе с рукавами и алых тугих лосинах. Наряд подчеркнул каждый изгиб ее фигуры. Она не скрыла свою выдающуюся пятую точку и тонкую талию.
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Анна Седокова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, в какой форме находится Анна. Многие осыпали ее комплиментами. «Крутая такая», «Просто чикуля», «Обожаю эту леди», «Ну у вас фигурка не хуже, чем у Бейонсе», «Русская Кардашьян», «Такое достоинство не спрятать», «Вы вся такая вкусная, сдобная булочка», — стали писать подписчики.