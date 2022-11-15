«Такое достоинство не спрятать»: Анна Седокова в тугих лосинах блеснула своим «сдобным» тылом

Примечательно, что в 39 лет Седокова не перестает удивлять фанатов. На этот раз она выложила кадры, на которых предстала в топе с рукавами и алых тугих лосинах. Наряд подчеркнул каждый изгиб ее фигуры. Она не скрыла свою выдающуюся пятую точку и тонкую талию.

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