Завела публику: 51-летняя Орбакайте в сапожках и дерзком мини-платье оторвалась на сцене в Баку

Полный зал зрителей собрался на концерте Кристины. Она отметилась в разных образах на публике. Певица исполнила свои хиты. Она зажигательно танцевала в мини-платье и высоких сапожках. Артистка смогла завести публику. Наряд выгодно подчеркнул ее стройную фигуру.

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