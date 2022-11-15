Завела публику: 51-летняя Орбакайте в сапожках и дерзком мини-платье оторвалась на сцене в Баку

Кристина Орбакайте родилась в звездной семье. Она пошла по стопам мамы Аллы Пугачевой. Уже давно Кристина выступает на сцене. Она также играет в кино и театре. В этом году дочка Примадонны отметила 51-летие. Она почти все лето снималась в новых проектах. Примечательно, что звезда недавно покинула Россию.
Ранее Пугачева покинула страну с двойняшками Лизой и Гарри. Теперь она находится в Израиле и не собирается приезжать домой. А вот Орбакайте на днях сообщила, что оказалась в солнечном городе. Она приехала в Баку.
Полный зал зрителей собрался на концерте Кристины. Она отметилась в разных образах на публике. Певица исполнила свои хиты. Она зажигательно танцевала в мини-платье и высоких сапожках. Артистка смогла завести публику. Наряд выгодно подчеркнул ее стройную фигуру.
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Также Орбакайте красовалась в платье-балахоне в пол с кейпом. Она сразила публику. Зрители в зале искупали ее в овациях. Многие осыпали ее комплиментами в соцсетях.
«Ох, какая вы крутая», «Весь концерт на одном дыхании», «Как вы выглядите! Просто модель», «Обожаю все песни», «Зал просто был потрясен», «Ножки бесподобные, как и голос», «Несколько часов плясать! Это грандиозно», — стали писать подписчики.