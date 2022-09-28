Инсайдеры рассказали, какие отношения у Брэда Питта и Эмили Ратаковски

В последнее время ходит множество слухов о романе 58-летнего голливудского актера Брэда Питта и 31-летней модели Эмили Ратаковски. Звездную пару якобы часто видят вместе на вечеринках, но ни он, ни она не подтверждают, что имеют романтические отношения.
Инсайдеры западных изданий, близкие к знаменитостям, тоже не говорят о конкретном романе.
Источник журнала People рассказал, что Брэд и Эмили «проводят много времени вместе», но их «друзья не уверены, серьезно ли это». По его мнению, пара официально не встречается.
«Брэд и Эмили проводили время вместе, но очень непринужденно. Они друзья. Эмили недавно подала на развод, а Брэд все еще переживает свою ситуацию с Анджелиной, поэтому сейчас они не ищут ничего серьезного», — отмечает источник издания ET.
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Напомним, в 2019 году Питт официально развелся с актрисой Анджелиной Джоли, хотя их отношения разрушились еще в 2016-м. С тех пор звездная пара судится из-за общего имущества и опеки над детьми. Ратаковски в свои молодые годы тоже успела выйти замуж и поссориться с супругом. В марте 2021-го она родила сына своему мужу-актеру Себастьяну Бир-Маккларду, но уже в июле 2022-го подала на развод из-за измены возлюбленного.