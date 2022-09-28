Инсайдеры рассказали, какие отношения у Брэда Питта и Эмили Ратаковски

В последнее время ходит множество слухов о романе 58-летнего голливудского актера Брэда Питта и 31-летней модели Эмили Ратаковски. Звездную пару якобы часто видят вместе на вечеринках, но ни он, ни она не подтверждают, что имеют романтические отношения.

Инсайдеры западных изданий, близкие к знаменитостям, тоже не говорят о конкретном романе.

Источник журнала People рассказал, что Брэд и Эмили «проводят много времени вместе», но их «друзья не уверены, серьезно ли это». По его мнению, пара официально не встречается.