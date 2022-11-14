Бородина предстала в лоферах с мехом и в пуховой жилетке Bottega Veneta цвета сочной травы

На этот раз Ксения облачилась в узких рваных джинсах и клетчатый жакет. Лук дополнила пуховая стеганая жилетка цвета сочной травы Bottega Veneta. Она утеплилась, также выбрав лоферы с мехом внутри. Примечательно, что такой наряд любит носить и Ани Лорак. У нее есть такая же брендовая жилетка.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».