Бородина предстала в лоферах с мехом и в пуховой жилетке Bottega Veneta цвета сочной травы

Ксения Бородина уже давно строит карьеру на ТВ и может похвастаться тем, что ведет шоу «Дом-2» целых 18 лет. Она смогла прославиться и заработать целое состояние. Примечательно, что у нее роскошный дом с отдельной гардеробной, где регулярно появляются обновки.
Накануне Бородина похвасталась своим новым образом. В бархатном мини-платье с пышными рукавами она отметилась на вечеринке Ольги Орловой, которая отметила свое 45-летие. Но и в обычной жизни звезда любит выглядеть броско.
На этот раз Ксения облачилась в узких рваных джинсах и клетчатый жакет. Лук дополнила пуховая стеганая жилетка цвета сочной травы Bottega Veneta. Она утеплилась, также выбрав лоферы с мехом внутри. Примечательно, что такой наряд любит носить и Ани Лорак. У нее есть такая же брендовая жилетка.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники осыпали телеведущую комплиментами. Многие признались, что наряд ей к лицу. Другие отметили, что в таком наряде она выглядит как девушка из соседнего двора.
«Ой, что за девчонка», «Крутой лучок», «Вы всегда стильная», «Без лоска и бархата вы моложе выглядите», «Лоферы зачетные», — стали писать подписчики.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды