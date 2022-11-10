Сумку Louis Vuitton не забыла: Бородина в пуховике-дутике и без макияжа похвасталась лифтолуком

На этот раз Бородина отправилась на съемку. Она решила показать, как выглядит без макияжа и фильтров. Телеведущая облачилась в спортивный костюм и черный пуховик-дутик. Она покрасовалась с патчами под глазами. При этом телеведущая отметила, что не использовала фильтры. А в руках у нее была сумка Louis Vuitton.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».