Сумку Louis Vuitton не забыла: Бородина в пуховике-дутике и без макияжа похвасталась лифтолуком

Ксения Бородина уже давно строит карьеру и может похвастаться тем, что стала богатой и знаменитой. Уже 18 лет она главная ведущая «Дома-2». Примечательно, что Ксения в прошлом году развелась с Курбаном Омаровым. Она призналась, что теперь наверстывает упущенное время.
В последнее время Бородина часто хвастается новыми образами. Она на отдыхе в Грузии щеголяла в алом бомбере, а в Москве телеведущая отметилась в юбке плиссе Prada и массивных «оксфордах». Примечательно, что ей нравится экспериментировать.
На этот раз Бородина отправилась на съемку. Она решила показать, как выглядит без макияжа и фильтров. Телеведущая облачилась в спортивный костюм и черный пуховик-дутик. Она покрасовалась с патчами под глазами. При этом телеведущая отметила, что не использовала фильтры. А в руках у нее была сумка Louis Vuitton.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие отметили в 39 лет она похорошела. «Красивая такая»,
«Выглядишь сногсшибательно», «Ну такая милашка без макияжа», «Спортивный стиль вам идет», Выглядите моложе», «Патчи носят дома, никакой культуры», — стали писать пользователи Сети.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды