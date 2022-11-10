«Там, скорее всего, проблема с почками»: что происходит с изменившимся до неузнаваемости Басковым

Николай Басков стал гостем программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба», ошеломив телезрителей метаморфозами своей внешности. «Золотой голос России» заметно оплыл в лице, выглядел грузным и одутловатым. Поклонники забеспокоились: что же происходит с народным любимцем?
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Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в эксклюзивном проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» поделился своим мнением относительно самочувствия и здоровья Николая Баскова. Так, шоумен считает, что певцу пришлось столкнуться с волной хейта. Вполне естественно, что стресс сказался на здоровье артиста.
«Знаете, я живу с доктором. Моя жена — доктор. Она посмотрела на фотографию и сразу сказала, что там, скорее всего, проблема с почками.
Я считаю, что певцу сейчас хватает волны хейта», — добавил Рустам.