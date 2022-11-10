«Там, скорее всего, проблема с почками»: что происходит с изменившимся до неузнаваемости Басковым

Николай Басков стал гостем программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба», ошеломив телезрителей метаморфозами своей внешности. «Золотой голос России» заметно оплыл в лице, выглядел грузным и одутловатым. Поклонники забеспокоились: что же происходит с народным любимцем?

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