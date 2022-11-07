Марк Богатырев впервые так откровенно заговорил о том, ревнует ли он Татьяну Арнтгольц

Марк Богатырев в свежем интервью Teleprogramma.pro признался, испытывает ли он ревность к своей жене. Актер из сериала «Кухня» не стал скрывать, что Татьяна Арнтгольц часто пропадает на гастролях. Кстати, Марк как-то вскользь упомянул, что ему бы хотелось, чтобы его возлюбленная больше времени проводила дома. Но репетиции, театр, съемки, поездки не позволяют Татьяне расслабиться. Она даже в декретном отпуске засиживаться не стала.

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