Марк Богатырев впервые так откровенно заговорил о том, ревнует ли он Татьяну Арнтгольц

Марк Богатырев в свежем интервью Teleprogramma.pro признался, испытывает ли он ревность к своей жене. Актер из сериала «Кухня» не стал скрывать, что Татьяна Арнтгольц часто пропадает на гастролях. Кстати, Марк как-то вскользь упомянул, что ему бы хотелось, чтобы его возлюбленная больше времени проводила дома. Но репетиции, театр, съемки, поездки не позволяют Татьяне расслабиться. Она даже в декретном отпуске засиживаться не стала.
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«Доверие есть. Более того, отношения двух артистов, которые часто снимаются и проводят время далеко друг от друга, пожалуй, только на доверии и могут существовать. Таня много путешествует и ездит со спектаклями, я могу пропадать на съемках: если не будет доверия, не будет и счастья в доме.
Если доверяешь - ты в покое, если нет - переживаешь, и это твой выбор. Я очень ценю, что у нас все построено на уважении и доверии. Надеюсь, это продлится долго и мы сохраним такое качество отношений», - заверил Богатырев.