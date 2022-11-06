Марк Богатырев: «Мы не застрахованы от того, чтобы влюбиться. Бояться этого странно!»

- В этом году вас пригласили в качестве судьи в шоу «Ледниковый период», где вы честно и без искусственного восхищения ставили оценки. Некоторые участники остались этим недовольны. Сами не хотели бы выйти на лед, как ваша жена в 2009 году?

- Я думал об этом. У меня двойственные ощущения. Когда я увидел выступления пары Егора Бероева, Марата Башарова и других, меня это так поразило, что самому захотелось прийти и попробовать. Я увидел в этих номерах историю, эмоции, понял - там есть что сыграть, прожить. Но когда увидел реакцию спортсменов на мои оценки, понял другое - они, наверно, правы (актера начали обвинять в занижении оценок. - Авт.), потому что я не выходил на лед, слишком строг и не могу оценить их труд и выполненные элементы по достоинству.

На самом деле Илья Авербух (продюсер и хореограф «Ледникового периода») звонит мне каждый год и приглашает участвовать. А я никак не мог найти настоящую мотивацию для этого. Потому что в любой проект надо идти, если реально хочешь.

- Получается, после этого эфира вы уже почти созрели?

- Если честно, то да. Я даже хотел подойти к Илье после записи программы и поговорить с ним об этом. Но что-то меня остановило. Думаю, пройдет время и я это сделаю. Потому что мне вдруг захотелось доказать себе, что я могу попробовать, и внутренняя потребность возникла. Мне кажется, я сейчас в одном шаге от этого шоу.

- «Ледниковый период» славится не только красочными номерами, но и громкими романами, зародившимися на льду. Не отпугнет ли это вас? Или жену, которая может начать волноваться, оттого что вы пропадаете с другой красивой женщиной на катке?

- Знаю, что такие вещи происходили. И понимаю, почему так случалось. Но Тане я все время говорю: если взрослый человек захочет сделать что-то на стороне, он это сделает и никто его не остановит - ни слежка, ни ревность, ничего. Да, мы не застрахованы от того, чтобы влюбиться. Это факт. Бояться этого? Странно. Надо бояться не делать того, что хочешь. Ведь если не попробовал, пройдет время, это останется внутри, а потом начнет медленно, но верно поедать изнутри. Думаю, надо с пониманием и чуть проще относиться к таким вещам. Может такое случиться? Может. А может, и нет. Нам не дано этого знать.

- Ну вот если перейти к конкретике: стоило вам раз появиться в шоу, как очарованная Алла Михеева уже пригласила познакомиться поближе после съемки.

- Ну это была шутка, никакого продолжения, конечно, не было (телеведущая выступала в образе вороны под песню Линды «Ворона», а заседавший в жюри актер сказал, что именно животной сущности в этом номере и не хватило, после чего Михеева предложила Богатыреву лично обратиться к ней за тем, чего было недостаточно. - Авт.). Реплика и реплика. Мы поюморили, и все на этом.

- И все же: ревность у вас дома присутствует? Или стопроцентное доверие?

- Доверие есть. Более того, отношения двух артистов, которые часто снимаются и проводят время далеко друг от друга, пожалуй, только на доверии и могут существовать. Таня много путешествует и ездит со спектаклями, я могу пропадать на съемках: если не будет доверия, не будет и счастья в доме. Если доверяешь - ты в покое, если нет - переживаешь, и это твой выбор. Я очень ценю, что у нас все построено на уважении и доверии. Надеюсь, это продлится долго и мы сохраним такое качество отношений.