Марк Богатырев: «Мы не застрахованы от того, чтобы влюбиться. Бояться этого странно!»

В эфире канала СТС - второй сезон комедийной мелодрамы «Корни»: Марк Богатырев там играет горе-менеджера Диму Королева, который провалил бизнес, разругался с девушкой и был вынужден переехать в родной Залещинск - зализывать раны под крылом у родителей. «Телепрограмма» расспросила Марка, как строились его отношения с родителями, каким отцом он видит себя сам и, главное, чего актеру не хватает для полного счастья.
«Если человек ищет себя, это вызывает сопереживание»
- Марк, во втором сезоне «Корней» ваш герой решил, что пришло время держаться корней. Насколько сложно ему придется после возвращения из Москвы в Залещинск?
- В первом сезоне мой герой из крутого мажора, пожившего в Москве и знающего ответы на все вопросы, начал потихоньку превращаться в того парня, которым его помнили в родном городе (Дима собирался выстроить вместо местного ДК торговый центр, но не вышло. - Авт.). Во втором сезоне он окончательно уехал из Москвы, привыкает к родным местам, но все же пребывает в депрессии. Ведь все, что он затеял, рухнуло, так что дела совсем не очень. Дима разрушен и начинает пересобираться. Это своего рода история становления.
- Есть ощущение, что отчасти это и ваш путь.
- Мне понятны переживания и проблемы Димы. Очень сопереживаю герою внутренне. И даже когда пересматривал первый сезон, сердце иногда сжималось. Думаю, если человек ищет себя - я, Дима или кто-то другой, - это всегда вызывает искреннее сопереживание.
- В первой серии герой попадает в прорубь. Это вы или дублер?
- Это был героический день, когда я сам погружался в ледяную воду зимой. Забрался в прорубь в специальном костюме и занырнул. «Надо? Давайте сделаю!» У меня всегда есть желание попробовать сделать что-то новое самому, если такое возможно. Теперь очень хочется увидеть, что получилось. В защитном костюме было тепло и забавно.
Герой Богатырева в сериале «Корни» пытается набраться энергии для жизни в родных краях. Фото: канал СТС
- Кроме того, Дима начинает вынужденно жить с родителями. Молодого, но сформировавшегося человека это портит, как считаете?
- «Портит», наверно, не очень точное слово. Скорее не дает свободы. Когда в таком возрасте живешь с родителями, конечно, испытываешь дискомфорт. Лучше этот период проживать одному.
- Самая трогательная сцена первой серии - общение Димы с мамой, когда она пытается отогреть сына после падения в прорубь, а заодно и согреть его сердце. У вас такие разговоры с мамой были?
- Сознаюсь честно: мамы мне в детстве не хватало. Уже сейчас, когда мы встречаемся, можем обсудить разные вещи. У каждого есть разные причины для того, чтобы поступать с детьми (или родителями) тем или иным образом. Кто прав в каждой конкретной ситуации? Сложно сказать. Я с возрастом перестал осуждать и выносить вердикты. Во-первых, мы не можем знать обстоятельств и причин, по которым человек поступил так или иначе.
Во-вторых, все мы и прекрасны, и ужасны. Потому что люди. И это нормально. Таких сцен, как в сериале с мамой (ее играет Елена Валюшкина. - Авт.), в жизни мне не хватало, да. Но сейчас я стараюсь их проживать. Так что, возможно, я действительно прожил частичку любви к маме в том эпизоде.
- А отсутствие отца в жизни удалось пережить и справиться с этим? Чувствуете, что вам до сих пор его не хватает?
- Когда я рос, это был очень важный для меня вопрос. Я искал отца, и не один раз. Следы пропадали. И в какой-то момент я сказал себе так: когда у меня появится собственный сын, гештальт с отцом начнет закрываться. Потому что я начну проживать опыт отцовства сам. И сейчас, когда у меня растет Даня (ему 1 год 8 месяцев), чувствую, что восполняю пробелы и постепенно отпускаю проблему. Наверно, сейчас я больше думаю не о том, как мне не хватало отца, а о том, каким я сам могу и должен стать отцом для сына. Мне бы хотелось приложить все силы, чтобы в будущем он чувствовал себя полноценным.
- Что самое важное отец должен передать сыну?
- Так остро я пока не формулировал вопрос для себя, поэтому однозначного ответа сразу не дам. Думаю, мне предстоит ответить на него вместе с сыном. Что бы мне хотелось заложить в него? Возможность быть честным по отношению к тому, чем ты занимаешься. Относиться с уважением к людям, которых любишь и которые дороги. Научиться быть мужчиной: отвечать за слова, за то, что делаешь, уметь брать на себя ответственность. Чтобы в глазах людей, которые смотрят на тебя, оставаться героем. Не супергероем из комикса, нет. А героем в простых вещах. Для близких.
- Поначалу вы признавались, что долго нащупывали контакт с Даней. Как теперь строятся ваши отношения?
- У меня растет классный, умный и обаятельный парень. Я пытаюсь научиться у него жизнелюбию и способности удивляться тому, что открываешь впервые. И замечаю, что учиться у него можно многому. Это самый лучший мой тренинг, институт. Самая главная в жизни роль, которую нужно правильно и достойно прожить.
С женой Таней и сыном Даней. Фото: личный архив
- Другими словами, сын - лучшее, что произошло с вами?
- Думаю, да. Это нечто невероятное. То, что невозможно переоценить и оценить тоже. Рождение ребенка стало моментом соединения с бессмертным, безусловным, божественным началом. Смотрю на него и понимаю - чистое явление Бога на земле: как он общается, смотрит, удивляется, смеется… Невероятное внутреннее счастье. С этой точки зрения - да, лучшее, что могло со мной произойти.
- Для вашей жены это уже второй ребенок. Чувствуете, как она переигрывает вас по опыту?
- Татьяна (Арнтгольц - актриса, мама Данилы Богатырева, у которой есть дочь Мария от первого брака. - Авт.) - очень трепетная мама. И у нее особенное отношение к сыну. Ведь связь мамы с мальчиком и с девочкой все же чуть разные вещи. Мне кажется, она млеет от сына. Признается мне, что так сильно его любит, что даже не может повысить на него голос.
- Хотя надо бы?
- Да. Где-то в умных книжках я читал, что наказывать и говорить «нет» в семье должен отец. У него на это есть власть и возможность. Так правильно. Но Даня, конечно, еще очень маленький. Некоторые вещи может воспринимать или через крик, или через радость.
«Нахожусь в шаге от «Ледникового периода»
Марку в жюри «Ледникового периода» так понравилось (с Артемом Михалковым, Ларисой Рубальской, Татьяной Тарасовой и Татьяной Навкой), что он и сам не прочь выйти на лед. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
- В этом году вас пригласили в качестве судьи в шоу «Ледниковый период», где вы честно и без искусственного восхищения ставили оценки. Некоторые участники остались этим недовольны. Сами не хотели бы выйти на лед, как ваша жена в 2009 году?
- Я думал об этом. У меня двойственные ощущения. Когда я увидел выступления пары Егора Бероева, Марата Башарова и других, меня это так поразило, что самому захотелось прийти и попробовать. Я увидел в этих номерах историю, эмоции, понял - там есть что сыграть, прожить. Но когда увидел реакцию спортсменов на мои оценки, понял другое - они, наверно, правы (актера начали обвинять в занижении оценок. - Авт.), потому что я не выходил на лед, слишком строг и не могу оценить их труд и выполненные элементы по достоинству.
На самом деле Илья Авербух (продюсер и хореограф «Ледникового периода») звонит мне каждый год и приглашает участвовать. А я никак не мог найти настоящую мотивацию для этого. Потому что в любой проект надо идти, если реально хочешь.
- Получается, после этого эфира вы уже почти созрели?
- Если честно, то да. Я даже хотел подойти к Илье после записи программы и поговорить с ним об этом. Но что-то меня остановило. Думаю, пройдет время и я это сделаю. Потому что мне вдруг захотелось доказать себе, что я могу попробовать, и внутренняя потребность возникла. Мне кажется, я сейчас в одном шаге от этого шоу.
- «Ледниковый период» славится не только красочными номерами, но и громкими романами, зародившимися на льду. Не отпугнет ли это вас? Или жену, которая может начать волноваться, оттого что вы пропадаете с другой красивой женщиной на катке?
- Знаю, что такие вещи происходили. И понимаю, почему так случалось. Но Тане я все время говорю: если взрослый человек захочет сделать что-то на стороне, он это сделает и никто его не остановит - ни слежка, ни ревность, ничего. Да, мы не застрахованы от того, чтобы влюбиться. Это факт. Бояться этого? Странно. Надо бояться не делать того, что хочешь. Ведь если не попробовал, пройдет время, это останется внутри, а потом начнет медленно, но верно поедать изнутри. Думаю, надо с пониманием и чуть проще относиться к таким вещам. Может такое случиться? Может. А может, и нет. Нам не дано этого знать.
- Ну вот если перейти к конкретике: стоило вам раз появиться в шоу, как очарованная Алла Михеева уже пригласила познакомиться поближе после съемки.
- Ну это была шутка, никакого продолжения, конечно, не было (телеведущая выступала в образе вороны под песню Линды «Ворона», а заседавший в жюри актер сказал, что именно животной сущности в этом номере и не хватило, после чего Михеева предложила Богатыреву лично обратиться к ней за тем, чего было недостаточно. - Авт.). Реплика и реплика. Мы поюморили, и все на этом.
- И все же: ревность у вас дома присутствует? Или стопроцентное доверие?
- Доверие есть. Более того, отношения двух артистов, которые часто снимаются и проводят время далеко друг от друга, пожалуй, только на доверии и могут существовать. Таня много путешествует и ездит со спектаклями, я могу пропадать на съемках: если не будет доверия, не будет и счастья в доме. Если доверяешь - ты в покое, если нет - переживаешь, и это твой выбор. Я очень ценю, что у нас все построено на уважении и доверии. Надеюсь, это продлится долго и мы сохраним такое качество отношений.
Сериал «Кухня» закончился давным-давно, а его Максима Лаврова до сих пор помнят и любят. Фото: канал СТС
- Профессиональная ревность в семье актеров может присутствовать?
- Как будто некое соревнование, да? Мне кажется, некое внутреннее ощущение присутствовало. Но это не ревность, не соревнование, а… возникает стимул работать еще усерднее, если я вижу, что у Тани получается лучше. Дополнительная мотивация раскачать себя, что ли.
- Внимание, известность и успех идут бок о бок с гордыней и тщеславием. Вам удалось преодолеть эти грехи?
- Хочется верить, что я разобрался с этим. Да, у меня были периоды, когда мне хотелось, чтобы меня узнавали. Потом, когда начали узнавать, хотелось, наоборот, чтобы никто не узнал. И теперь у меня нет потребности в тщеславии - это слишком тяжкая зависимость. Мне интереснее сделать нечто достойное, неожиданное. Ценное для людей. Пожалуй, об этом мечтаю. Поэтому я и на тусовки не хожу, и в окружении у меня много простых людей, не связанных с моей профессией. На публичных мероприятиях много наносного, внешнего. А мне интересно заниматься внутренним, глубоким.
Я лучше в лес схожу, с собакой погуляю. Осваиваю музыкальный инструмент под названием «ханг» (две металлические полусферы, соединенные друг с другом. - Авт.). Занимаюсь йогой, пошел на бокс. Стараюсь изучать жизнь предметно. Познавать то, что профессия мне может и не рассказать. Я осознал, что жизнь интереснее любого сценария и фильма. Можно найти в ней столько всего интересного и замечательного… Не прожив этот опыт, нельзя понять, где твое место, что такое хорошо и что плохо, где настоящее, а где нет.
- Есть ли у Марка Богатырева цель, к которой он стремится?
- Мне хочется отправиться на год в кругосветное путешествие. Чтобы стать человеком мира. Не в режиме «открывайте мне все двери», а раствориться в людях, получить возможность наладить контакт с миром. Не только забирать, но и быть полезным.
Оставить то, что может пригодиться кому-то, или поможет ответить на сложный вопрос, или поможет поверить в себя. Вот что ценно. Иногда ко мне подходят люди и говорят: «Можно я просто пожму вам руку?» И я понимаю, что в простом рукопожатии заложено очень много настоящего, искреннего и душевного. Гораздо больше тысячи слов. Понимаю, что этому человеку было приятно находиться рядом со мной. Вот ради таких моментов и хочется жить.
«Корни» с понедельника по четверг в 19.00 на СТС