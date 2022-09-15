«В кого она превратилась!»: Соседов назвал Наргиз кикиморой

Певица Наргиз за последние полгода не раз оскандалилась своими заявлениями в адрес россиян и нашей страны. Звезде перекрыли возможность зарабатывать здесь, запретив въезд на полвека. От этого экс-подопечную Макса Фадеева, как считают многие, понесло еще сильнее.
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Недавно звезда выступала на корпоративе в Узбекистане и исполняла запрещенный репертуар Фадеева, из-за чего подверглась новой волне осуждения. Критик Сергей Соседов прошелся по Наргиз, оценив ее вокальные данные и внешность.
«Поначалу мне казалось, что она талантлива, но талант этот оказался очень узким. Не талант, а так, способности. Эта певица не раз давала понять, что она не слишком умна в высказываниях. Мне ее нисколько не жаль. Она бы посмотрела на себя в зеркало, в кого она превратилась – в кикимору болотную!» - сказал сайту Prozvezd эксперт.