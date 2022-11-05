Алла Довлатова готовится «перекроить» внешность

Знаменитости в погоне за молодостью и красотой готовы пойти на крайние меры. Вот и актриса Алла Довлатова готовится к очередной пластической операции.
Телеведущей не страшно ложиться под нож хирурга. Главное для Довлатовой – результат от уколов красоты и операций.
«И если фигуру можно фитнесом, массажами, диетами и аппаратной косметологией поддержать, то лицо уколами, всеми этими средствами не удержишь, увы», – призналась знаменитость в беседе со своими поклонниками в социальных сетях.
К слову, не так давно Алла Довлатова решилась на подтяжку лба и век.
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