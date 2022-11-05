Алла Довлатова готовится «перекроить» внешность

Знаменитости в погоне за молодостью и красотой готовы пойти на крайние меры. Вот и актриса Алла Довлатова готовится к очередной пластической операции.

Телеведущей не страшно ложиться под нож хирурга. Главное для Довлатовой – результат от уколов красоты и операций.