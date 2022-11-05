«Дело не в религии»: Анастасия Решетова объяснила, почему отказалась от уколов красоты

В последнее время в микроблоге модели Анастасии Решетовой появляется все больше подробностей о переменах в жизни знаменитости. Вот телеведущая решилась рассказать о причинах смены имиджа.

Решетова отныне хочет быть максимально естественной, без инъекций для изменения внешности.