«Дело не в религии»: Анастасия Решетова объяснила, почему отказалась от уколов красоты

В последнее время в микроблоге модели Анастасии Решетовой появляется все больше подробностей о переменах в жизни знаменитости. Вот телеведущая решилась рассказать о причинах смены имиджа.
Решетова отныне хочет быть максимально естественной, без инъекций для изменения внешности.
«Возможно, вы заметили по моим постам, что сейчас я постепенно убираю следы вмешательства в свою внешность. Дело не в религии, я придерживаюсь не всех халяльных процедур, а в том, что сейчас я поняла, насколько органично человек выглядит в натуральном «чистом» облике», – объяснила Анастасия.
Также модель заявила, что жалеет об операции на грудь. Знаменитость хочет уменьшить формы после рождения второго ребенка.
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«Кстати, как бы красиво не смотрелась сделанная грудь, сейчас я о ней жалею. Я увеличила ее в 19 лет, после родов сделала подтяжку», – добавила Решетова в своем микроблоге.