«Усложняет, добавляет изюминки»: Решетова подчеркнула идеальную фигуру индийскими образами

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: соцсети звезды 

Бывшая возлюбленная Тимати работает со стилистом Алеко Надиряном.

Модель Анастасия Решетова рассказала, как выделяет свои пышные формы при помощи массивных чокеров и ярких платьев.

Не так давно Решетова отдыхала в Индии. Культура этой страны вдохновила знаменитость и ее стилиста на создание имиджа восточной красавицы с сочными формами.

«Я ценю индийскую моду за красочность, дань культурному наследию и бесконечную женственность и красоту. Естественно, я решила привнести элементы индийской культуры в свой обычный гардероб — индийские чокеры, точку бинди (та самая, которая крепится между глазами). И на самом деле, включение таких деталей в повседневные образы сразу их усложняет, добавляет изюминки», – отметила в своем микроблоге Решетова.

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Анастасия подчеркивает талию и грудь силуэтными платьями и добавляет к ним этнические аксессуары. 

Анастасия Решетова в новом образе. Фото: соцсети звезды 

Напомним, недавно Анастасия Решетова рассказала о своем похудении.

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