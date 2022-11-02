«Усложняет, добавляет изюминки»: Решетова подчеркнула идеальную фигуру индийскими образами

Модель Анастасия Решетова рассказала, как выделяет свои пышные формы при помощи массивных чокеров и ярких платьев.

Не так давно Решетова отдыхала в Индии. Культура этой страны вдохновила знаменитость и ее стилиста на создание имиджа восточной красавицы с сочными формами.

«Я ценю индийскую моду за красочность, дань культурному наследию и бесконечную женственность и красоту. Естественно, я решила привнести элементы индийской культуры в свой обычный гардероб — индийские чокеры, точку бинди (та самая, которая крепится между глазами). И на самом деле, включение таких деталей в повседневные образы сразу их усложняет, добавляет изюминки», – отметила в своем микроблоге Решетова.

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Анастасия подчеркивает талию и грудь силуэтными платьями и добавляет к ним этнические аксессуары.