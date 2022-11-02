Ксения Бородина уехала с дочками из России

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2». Она больше 18 лет строит карьеру и смогла стать знаменитой. Телеведущая давно живет в большом особняке. Она растит дочек Марусю и Теону. После развода Ксения стала еще больше путешествовать. Минувшим летом наследниц она дважды возила на море.
Примечательно, что Бородина следит за новостями и осуждает тех, кто сбежал из страны. При этом она выразила сожаление, что Ксения Собчак спешно уехала. Телеведущая отметила, что не злорадствует. А вот других звезд, особенно если они плохо говорят о родине, звезда осудила.
Но неожиданно Бородина уехала с дочками из страны. 2 ноября она поделилась кадрами из самолета. Вскоре телеведущая уже прилетела в другую страну. Она поспешила в гостиницу. Ксения показала вид из окна. Она остановилась в роскошном отеле. Перед сном звезда решила поужинать в ресторане. Оказалось, что она приехала в Тбилиси.
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Поклонники были готовы раскритиковать Бородину. Однако она сразу отметила, что приехала в Грузию на пять дней. Телеведущая планирует отдохнуть и насладиться вкусной местной кухней.