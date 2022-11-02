Ксения Бородина уехала с дочками из России

Но неожиданно Бородина уехала с дочками из страны. 2 ноября она поделилась кадрами из самолета. Вскоре телеведущая уже прилетела в другую страну. Она поспешила в гостиницу. Ксения показала вид из окна. Она остановилась в роскошном отеле. Перед сном звезда решила поужинать в ресторане. Оказалось, что она приехала в Тбилиси.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».