Ида Галич продемонстрировала несовершенную фигуру в кружевном нижнем белье

Телеведущая и блогер Ида Галич в последнее время набрала несколько лишних килограммов. Она рассказала об этом в соцсети, наглядно продемонстрировав подписчикам все свои килограммы.

На видеозаписи, которую Галич опубликовала на своей странице 2 ноября, она красуется в кружевном нижнем белье черного цвета.

«Новости с полей. Я снова вернулась к употреблению сахара только раз в неделю. А то без спорта и на сахаре меня сильно подраздуло»,

- призналась Ида.

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