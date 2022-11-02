Ида Галич продемонстрировала несовершенную фигуру в кружевном нижнем белье

Телеведущая и блогер Ида Галич в последнее время набрала несколько лишних килограммов. Она рассказала об этом в соцсети, наглядно продемонстрировав подписчикам все свои килограммы.
На видеозаписи, которую Галич опубликовала на своей странице 2 ноября, она красуется в кружевном нижнем белье черного цвета.
«Новости с полей. Я снова вернулась к употреблению сахара только раз в неделю. А то без спорта и на сахаре меня сильно подраздуло»,
- призналась Ида.
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Напомним, что на прошлой неделе Ида поведала своим подписчикам жуткую историю о соседе-психе. Она ночевала в своей «холостяцкой» квартире и стала свидетелем того, как живущий по соседству душевнобольной человек переживал сезонное обострение.
Поначалу телеведущая не знала о проблемах соседа, а потому даже успела вызвать полицию.