«Я вызвала полицию»: Ида Галич рассказала о соседе-психе, у которого случилось обострение

Жуткий вечерок пришлось пережить 29 октября телеведущей Иде Галич, решившей провести ночь в своей «холостяцкой» квартире на Ленинском проспекте столицы. Девушка сильно перепугалась и ей пришлось даже вызывать полицию.

А началось все с того, что из квартиры этажом выше начали раздаваться странные звуки.

«Тут полный треш. Откуда-то сверху такие крики. Ужас. Что-то постоянно бросают. Орут. Я очень боюсь, что может дойти до насилия»,

- сообщила Ида своим подписчикам.

Она поднялась наверх и постучала в квартиру, откуда доносились грохот, крики мужчины и женщины. Ей никто не открыл, а шум продолжился. Она сходила еще раз, через дверь пригрозила вызвать полицию. Но и это не помогло. Пришлось все же набирать номер «112».

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