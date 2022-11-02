Оправдание за песни на русском языке: Верка Сердючка продаст автомобиль Фредди Меркьюри ради благотворительности

Певец и юморист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, решил пустить с молотка свой Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года, когда-то принадлежащий Фредди Меркьюри. Автомобиль будет продан на аукционе Sotheby's 5 ноября.

Сообщается, что все вырученные от продажи знаменитой машины средства будут направлены на строительство реабилитационного центра во Львове. В одном из ресторанов этого города Сердючка в октябре пела на свадьбе и исполнила песню на русском языке, что делать запрещено аж с 2018 года.

Обсуждая эту новость, интернет-пользователи уже предположили, что артист решил «пожертвовать» автомобилем ради того, чтобы смыть свой «грех» перед Львовской областью за русскоязычный культурный продукт.

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