«Я не поняла»: Верке Сердючке грозит штраф за исполнение песни на русском языке

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, 22 октября выступил на свадьбе, которая проходила в одном из ресторанов Львова. После того, как кадры со свадьбы попали в сеть, разгорелся скандал: многих возмутил тот факт, что Сердючка пела на русском языке, хотя во Львовской области это запрещено.

В тот вечер Сердючка и ее свита вышли на сцену в вышиванках. Они исполнили знаменитую «Он бы подошел, я бы отвернулась, он бы приставал ко мне, я б ушла», и все собравшиеся были крайне довольны - они танцевали и даже подпевали артистам.

Между тем, во Львове и Львовской области аж с 2018 года действует решение о запрете русскоязычного культурного продукта. Пытаясь понять, почему Данилко нарушил запрет, журналисты обратились к менеджеру ресторана, ответственному за организацию банкетов. Тот ответил, что за репертуар артистов не отвечает.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»