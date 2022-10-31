«Осознанно принял»: Максим Фадеев поменял свое отношение к религии

Музыкальный продюсер Максим Фадеев окунулся в купель во время крещения.

Фадеев признался, что принял христианство. На это решение повлияли последние мировые события.

Оказалось, Фадеева не крестили в детстве. А в осознанные годы артист размышлял над необходимостью принятия веры. В 54 знаменитость все-таки пришел к Богу.