«Осознанно принял»: Максим Фадеев поменял свое отношение к религии

Музыкальный продюсер Максим Фадеев окунулся в купель во время крещения.
Фадеев признался, что принял христианство. На это решение повлияли последние мировые события.
Оказалось, Фадеева не крестили в детстве. А в осознанные годы артист размышлял над необходимостью принятия веры. В 54 знаменитость все-таки пришел к Богу.
«Недавно я осознанно принял это таинство в любимом Санкт-Петербурге. В узком кругу близких. Думаю, что сегодня всем нам как никогда нужны вера и Бог», — заявил Максим в личном микроблоге.
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Максим Фадеев также отметил, в последнее время у него появилась особая любовь к Санкт-Петербургу. Именно поэтому таинство крещения произошло в городе на Неве.