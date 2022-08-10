«С каждым днем люблю сильнее»: Фадеев трогательно поздравил жену с 51-летием (как она выглядит)

10 августа Макс Фадеев обратился к жене в своем телеграме, трогательно поздравив ее и признавшись в любви на радость фолловерам.

«Сегодня день рождения у женщины, с которой я прожил уже 31 год. И с каждым днем люблю ее еще сильнее. С днем рождения, моя Наташа», - написал Фадеев.

Отметим, что Фадеевы подняли на ноги 23-летнего сына Савву. В 2015 году продюсер в честь 18-летия сына выпустил мультфильм «Савва. Сердце воина».