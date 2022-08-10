«С каждым днем люблю сильнее»: Фадеев трогательно поздравил жену с 51-летием (как она выглядит)

Макс Фадеев не очень любит раскрывать свою личную жизнь. И в соцсетях, а также с журналистами предпочитает больше говорить о творчестве, поэтому о его симпатичной жене Наталье известно мало что. Некоторые поклонники и вовсе не догадываются, что композитор живет в прочном браке далеко не одно десятилетие.
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Фадеев поздравил жену. Фото: соцсети
10 августа Макс Фадеев обратился к жене в своем телеграме, трогательно поздравив ее и признавшись в любви на радость фолловерам.
«Сегодня день рождения у женщины, с которой я прожил уже 31 год. И с каждым днем люблю ее еще сильнее. С днем рождения, моя Наташа», - написал Фадеев.
Отметим, что Фадеевы подняли на ноги 23-летнего сына Савву. В 2015 году продюсер в честь 18-летия сына выпустил мультфильм «Савва. Сердце воина».
Макс Фадеев с женой. Фото: соцсети