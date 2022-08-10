«С каждым днем люблю сильнее»: Фадеев трогательно поздравил жену с 51-летием (как она выглядит)

Вместе звездная пара живет уже 31 год.
Макс Фадеев.

Макс Фадеев. Фото: соцсети

Макс Фадеев не очень любит раскрывать свою личную жизнь. И в соцсетях, а также с журналистами предпочитает больше говорить о творчестве, поэтому о его симпатичной жене Наталье известно мало что. Некоторые поклонники и вовсе не догадываются, что композитор живет в прочном браке далеко не одно десятилетие.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Фадеев поздравил жену. Фото: соцсети

10 августа Макс Фадеев обратился к жене в своем телеграме, трогательно поздравив ее и признавшись в любви на радость фолловерам.

«Сегодня день рождения у женщины, с которой я прожил уже 31 год. И с каждым днем люблю ее еще сильнее. С днем рождения, моя Наташа», - написал Фадеев.

Отметим, что Фадеевы подняли на ноги 23-летнего сына Савву. В 2015 году продюсер в честь 18-летия сына выпустил мультфильм «Савва. Сердце воина».

Макс Фадеев с женой. Фото: соцсети

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  