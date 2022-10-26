Опять под капельницей: Ксения Бородина продолжает бороться с загадочным недугом

Телеведущая и бизнес-леди Ксения Бородина продолжает бороться с мигренями, которые мучают ее уже несколько месяцев и причину которых никто не может определить. Во вторник Ксения опубликовала видео, на котором она вновь лежит в клинике под капельницей.

«Даже если вам немного за тридцать, есть надежда выйти замуж за принца», - поется в песне, которую Бородина наложила на видео.

Хоть Ксения и устала от происходящего, от врачей и различных диагнозов, но все же относится к ситуации с юмором.

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