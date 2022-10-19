«Мне тяжело»: Ксения Бородина поделилась новостями о своей борьбе с болезнью

Сильные головные боли, которые уже несколько месяцев мучают ведущую реалити-шоу «Дом-2» Ксению Бородину, до сих пор не прошли. Отвечая на вопросы своих подписчиков, 39-летняя Ксения сообщила, что «иногда они исчезают примерно на пять или шесть дней, но затем возвращаются».
«Я сейчас много делаю для того, чтобы их не было», - призналась звезда.
Она говорит, что это все тяжело, ведь специалисты называют разные причины, но в итоге ни одну из них не смогли вылечить. Стоматолог считает, что причина в челюсти и «надо носить сплинт», психолог называет происходящее «психосоматикой», невролог заставляет ее ходить на капельницы, а еще один врач видит причину в спине.
«Говорит, что это точно спина — зажаты позвонки и пережаты артерии. Я сначала хожу в специальный зал на 40 минут, потом доктор вправляет всю эту историю».
Ксения Бородина рассказала про свои головные боли. Фото: соцсети
По словам телеведущей, она очень устала.
Напомним, что Ксения растит двух дочек - Марусю и Теону, работает на телевидении, активно ведет страницы в соцсетях, а также занимается бизнесом. Подписчики очень сочувствуют девушке, понимая, что вести такую насыщенную жизнь очень сложно, если страдаешь от мигреней.