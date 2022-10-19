«Мне тяжело»: Ксения Бородина поделилась новостями о своей борьбе с болезнью

Сильные головные боли, которые уже несколько месяцев мучают ведущую реалити-шоу «Дом-2» Ксению Бородину, до сих пор не прошли. Отвечая на вопросы своих подписчиков, 39-летняя Ксения сообщила, что «иногда они исчезают примерно на пять или шесть дней, но затем возвращаются».

«Я сейчас много делаю для того, чтобы их не было», - призналась звезда.

Она говорит, что это все тяжело, ведь специалисты называют разные причины, но в итоге ни одну из них не смогли вылечить. Стоматолог считает, что причина в челюсти и «надо носить сплинт», психолог называет происходящее «психосоматикой», невролог заставляет ее ходить на капельницы, а еще один врач видит причину в спине.