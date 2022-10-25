«Трек был под плюс»: Лариса Долина обвинила группу «На-На» в выступлении под фонограмму

Артистка Лариса Долина в последнее время ругала лишь молодых исполнителей. Критике подвергались и Валя Карнавал, и Миа Бойка. Но кто бы мог подумать, что звезды 90-х тоже разочаруют знаменитость.
Речь идет о коллективе «На-На». Исполнители хита «Фаина» сражались в музыкальном поединке с дуэтом Gayazovs Brothers в программе «Битва поколений». К слову, подопечные Бари Алибасова не постеснялись использовать маленькую хитрость в своем выступлении – фонограмму.
Обман раскрыла член жюри программы – Лариса Долина.
«Я с большим уважением отношусь к обеим командам. Но давайте будем честными – все находятся в одинаковых условиях. Ребята поют вживую, нанайцы под фонограмму. Этот трек был под плюс, – заявила Лариса Александровна в эфире программы «Битва поколений» на канале Муз-ТВ.
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