«Трек был под плюс»: Лариса Долина обвинила группу «На-На» в выступлении под фонограмму

Артистка Лариса Долина в последнее время ругала лишь молодых исполнителей. Критике подвергались и Валя Карнавал, и Миа Бойка. Но кто бы мог подумать, что звезды 90-х тоже разочаруют знаменитость.

Речь идет о коллективе «На-На». Исполнители хита «Фаина» сражались в музыкальном поединке с дуэтом Gayazovs Brothers в программе «Битва поколений». К слову, подопечные Бари Алибасова не постеснялись использовать маленькую хитрость в своем выступлении – фонограмму.

Обман раскрыла член жюри программы – Лариса Долина.