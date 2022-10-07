«Вы убогие!»: Лариса Долина сделала скандальное заявление

Певица не смогла сдержать свои эмоции.
Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Лариса Долина на светских мероприятиях часто говорит, что ее не интересует мнение хейтеров. Артистка признается, что ежедневно получает много критики от «диванных аналитиков», но никак на это не реагирует.

Однако в последний раз артистка не сдержалась. Долина эмоционально набросилась на людей, которые ей пишут гадости в соцсетях.

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«Убогие, как вы можете судить обо мне, не зная меня? Мне вас очень жаль, вы все живете в ненависти, ваши души очерствели. На себя взгляните — может, это с вами что-то не так? Хамы, невежи и невежды», — взорвалась звезда.

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