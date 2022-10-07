«Вы убогие!»: Лариса Долина сделала скандальное заявление

Лариса Долина на светских мероприятиях часто говорит, что ее не интересует мнение хейтеров. Артистка признается, что ежедневно получает много критики от «диванных аналитиков», но никак на это не реагирует.

Однако в последний раз артистка не сдержалась. Долина эмоционально набросилась на людей, которые ей пишут гадости в соцсетях.

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