В трендах сезона: Бузова в кожаной мини-юбке и остромодном плаще отметилась на морском побережье в Сочи

На этот раз Ольга наслаждается отдыхом. Она отметилась во время обеда в облегающей блузке и кожаной мини-юбке. Лук дополняли ботинки на толстой подошве. Артистка сделала акцент на стройных ногах. Она поддержала тренд на экокожу.

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