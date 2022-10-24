В трендах сезона: Бузова в кожаной мини-юбке и остромодном плаще отметилась на морском побережье в Сочи

Ольга Бузова уже 18 лет работает на телевидении и смогла покорить публику. Артистка уже давно строит карьеру и может похвастаться множеством наград. Примечательно, что она старается выглядеть броско. Звезда мечтает найти свою любовь. И только на канале ТНТ она три раза пыталась найти себе жениха.
Еще недавно Ольга была в Москве. Она появилась на «Жаре» в ярком платье в пол. Также телеведущая снялась в выпуске Comedy Club. А теперь она вернулась в Сочи, где все чаще проводит время. Артистка ранее проболталась, что у нее есть богатый бойфренд. Но его имя она скрывает.
На этот раз Ольга наслаждается отдыхом. Она отметилась во время обеда в облегающей блузке и кожаной мини-юбке. Лук дополняли ботинки на толстой подошве. Артистка сделала акцент на стройных ногах. Она поддержала тренд на экокожу.
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Примечательно, что Бузова также облачилась в кожаный плащ черного цвета. Она приехала на побережье. Телеведущая насладилась видом моря и закатом. Она заявила, что вечером отправится в ресторан. Поклонники заподозрили, что Ольга проводит время с бойфрендом. Многие также восхитились ее монохромным образом.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды