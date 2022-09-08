Милохин впервые вышел в свет с новой возлюбленной - блогершей Катюшей

Отметим, что за последнее время звезды стали активно возвращаться из отпусков. Многие из них появились в столичном кабаре-театре Crave.

Вышла в свет и артистка Екатерина Варнава. Это случилось впервые после нашумевшего интервью ее бывшего мужа режиссера Александра Молочникова, сообщает super.ru.

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Напомним, что Даню Милохина подозревали в романе с фигуристкой Евгенией Медведевой. Они вместе участвовали в проекте «Ледниковый период».